Лунин получил предложение перейти из "Реала" в английский клуб

Об этом сообщает El Nacional.cat.

По информации издания, "Ньюкасл" готов купить у мадридского клуба Лунина. Украинец намерен покинуть мадридский клуб, чтобы получить игровую практику. "Реал" не будет препятствовать трансферу, если за вратаря заплатят сумму, которую испанцы потратили на него в 2018 году.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" из "Зари" за 8,5 млн евро, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч.

Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".

16 ноября сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании - "Эспаньол" и "Гранаду".

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