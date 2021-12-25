Лунин получил предложение перейти из "Реала" в английский клуб
Английский футбольный клуб "Ньюкасл" заинтересован в покупке украинского голкипера испанского "Реала" Андрея Лунина
Об этом сообщает El Nacional.cat.
По информации издания, "Ньюкасл" готов купить у мадридского клуба Лунина. Украинец намерен покинуть мадридский клуб, чтобы получить игровую практику. "Реал" не будет препятствовать трансферу, если за вратаря заплатят сумму, которую испанцы потратили на него в 2018 году.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" из "Зари" за 8,5 млн евро, но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч.
Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".
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16 ноября сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании - "Эспаньол" и "Гранаду".
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