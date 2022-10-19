Об этом сообщает AS .

По данным испанского издания, украинец в этом сезоне может продлить соглашение о сотрудничестве с "Реалом", срок которого рассчитан до лета 2024 года.

По информации издания, Лунин встретится с руководством мадридцев, чтобы обсудить свое будущее в клубе. "Реал" намерен предложить украинцу новый контракт. Отмечается, что окончательное решение останется за украинцем, однако он склоняется к заключению нового соглашения, поскольку как будто чувствует себя в Мадриде счастливым.

23-летний Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Мадридцы отдавали его в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 5 матчей и пропустил 4 гола.

16 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу Андрей Лунин сыграл за "Реал" в победном матче против "Барселоны".

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