Лунин показал, как с флагом Украины отмечает чемпионство "Реала" в Испании
Украинский голкипер Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала"
Фото после "золотого" матча Лунин выложил в Instagram.
На снимке вратарь празднует чемпионство на поле "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде с женой и флагом Украины.
"Реал" стал недостижимым для преследователей за четыре тура до окончания турнира, благодаря победе над "Эспаньолом" - 4:0.
В нынешнем сезоне 23-летний Андрей Лунин сыграл за "Реал" всего два матча.
- 30 апреля "Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу.
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