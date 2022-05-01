Лунин показал, как с флагом Украины отмечает чемпионство "Реала" в Испании

Фото после "золотого" матча Лунин выложил в Instagram.

На снимке вратарь празднует чемпионство на поле "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде с женой и флагом Украины.

"Реал" стал недостижимым для преследователей за четыре тура до окончания турнира, благодаря победе над "Эспаньолом" - 4:0.

В нынешнем сезоне 23-летний Андрей Лунин сыграл за "Реал" всего два матча.

30 апреля "Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу.

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