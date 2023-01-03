Лунин отстоял "на ноль" матч за "Реал" в Кубке Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 1/16 финала КИ закончился победой "Реала" со счетом 1:0. Гол в ворота "Касереньо" на 69-й минуте забил Родриго.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Для 23-летнего вратаря это 7 матч в этом сезоне за "Реал". На его счету 2 встречи без пропущенных голов.

Кубок Испании

1/16 финала

3 января

"Касереньо" - "Реал" 0:1

Гол: Родриго, 69

16 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу Андрей Лунин сыграл за "Реал" в победном матче против "Барселоны".

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