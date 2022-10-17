Лунин отреагировал на победу "Реала" над "Барселоной" в Эль-Классико
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после победы над "Барселоной" в чемпионате Испании заявил, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире
Об этом сообщает Madrid Xtra .
"Еще с детства я мечтал сыграть в Эль-Классико. Это невозможно передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире", - сказал Лунин после игры, в которой он помог мадридцам одержать победу со счетом 3:1.
23-летний Андрей Лунин отыграл за "Реал" 5 матчей в октябре из-за травмы основного голкипера мадридцев бельгийца Тибо Куртуа. В них украинец пропустил 4 гола.
- 16 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу Андрей Лунин сыграл за "Реал" в победном матче против "Барселоны".
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