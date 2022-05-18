Лунин определился со своим будущим в "Реале"
Украинский голкипер Андрей Лунин собирается уйти в аренду из мадридского "Реала"
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, Лунин в хороших отношениях с тренером Карло Анчелотти, но стремится регулярно выходить в основном составе, а не оставаться на скамейке запасных. Поэтому планирует снова уйти в аренду или вообще покинуть "Реал".
"Реал" уже приступил к поискам голкипера для ротации, и наиболее вероятный вариант - Давид Оспина, чей контракт с "Наполи" истекает летом. Колумбийца устраивает возможность быть дублером.
23-летний Андрей Лунин в этом сезоне впервые сыграл за мадридцев в чемпионате Испании с момента перехода в "королевский" клуб в 2018 году. На счету украинца по два матча в Ла Лиге и Кубке Испании.
Украинец также выступал в аренде в испанских "Леганессе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- 30 апреля Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".
- 9 мая украинский голкипер впервые сыграл за мадридский "Реал" в чемпионате Испании
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