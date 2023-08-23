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Лунин не поразил Анчелотти. Основным вратарем "Реала" выбрали не украинца, - СМИ

23 августа, 2023 среда
01:58
Спорт

На матч 3-го тура Ла Лиги против "Сельты" в стартовом составе мадридского "Реала" выйдет новичок Кепа Аррисабалага

Об этом сообщает журналист Cadena SER Хавьер Эрраес.

По информации источника, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти решил, что Кепа Аррисабалага должен быть основным вратарем мадридцев в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Уже в пятницу, 25 августа, Аррисабалага дебютирует за "Реал" в матче против "Сельты".

Проблема с голкиперами "Реала"

Мадридский "Реал" арендовал у лондонского "Челси" Кэпу Аррисабагу. Мадридцы арендовали испанца на один сезон. Они пошли на такой шаг после тяжелой травмы основного вратаря – Тибо Куртуа. Дублером бельгийца был украинец Андрей Лунин.

Травма Куртуа

Основной вратарь Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По выводам медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Андрей Лунин в "Реале"

По информации Marca, "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 19 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 20 мячей, а 5 матча сыграл "на ноль".

В этом сезоне Лунин провел 2 матча. Один из них "на ноль", а против "Альмерии" украинец был признан одним из лучших на поле.

Сборная Украины
Испания
Андрей Лунин
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