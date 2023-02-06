Лунин из-за травмы Куртуа сыграет за "Реал" на клубном ЧМ по футболу
Украинец Андрей Лунин будет основным голкипером испанского "Реала" на клубном чемпионате мира из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа
Об этом сообщает Madrid Xtra .
По данным Marca, основному вратарю "Реала" Тибо Куртуа понадобится минимум три матча, чтобы восстановиться от травмы. Таким образом, бельгиец не сыграет за мадридцев на клубном чемпионате мира.
При отсутствии бельгийца, ворота "Реала", вероятно, будет защищать Андрей Лунин, который является вторым номером команды.
Куртуа травмировался 5 февраля на разминке перед матчем чемпионата Испании против "Мальорки", а его в воротах заменил Лунин. "Реал" потерпел поражение со счетом 0:1.
В общей сложности украинец в нынешнем сезоне провел за "Реал" 8 матчей в разных турнирах и пропустил 5 голов.
Мадридцы в полуфинале клубного ЧМ в Марокко сыграют с "Аль-Ахли" из Египта. Первого финалиста 7 февраля определят бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
- 5 февраля стало известно, что в полуфинале клубного чемпионата мира "Реал" сыграет с "Аль-Ахли" , а "Фламенго" встретится с "Аль-Хилялем".
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