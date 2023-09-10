Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Лула да Силва предложил Зеленскому и Путину сесть за стол переговоров на Генассамблее ООН

Лула да Силва предложил Зеленскому и Путину сесть за стол переговоров на Генассамблее ООН

10 сентября, 2023 воскресенье
10:35
Мир

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что хочет "посадить за стол переговоров" президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на Генассамблее ООН

Об этом пишет CNN.

Лидер Бразилии отметил, что саммит G20 в Индии не является подходящим местом для обсуждения войны в Украине. По его мнению, этот вопрос лучше обсудить на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится 19 сентября 2023 года.

"Есть где поговорить о войне. Есть где обсудить мир. Есть где посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны", – сказал Лула да Силва

По его словам, Группа 20 была создана из-за кризиса 2008 года и вызвала дискуссии по экономическим вопросам, Бреттон-Вудским учреждениям, Всемирному банку и МВФ.

"Поэтому мы не считаем, что здесь в Индии идеальное место для обсуждения войны", - отметил бразильский президент.

Лула в очередной раз заявил, что Бразилия "не будет втягиваться в войну", но намерена участвовать в мирных переговорах.

  • Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил , что в Нью-Йорке во время недели высокого уровня в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября может состояться встреча по миру в Украине.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что Украина определила три приоритетных темы, которые будет продвигать в рамках Генассамблеи ООН, что состоится в сентябре.
  • Впоследствии лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил , что российского президента Владимира Путина не арестуют, если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.
Украина
Россия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Бразилия
Война с Россией
переговори з РФ
Читайте также:
Росія, Ізраїль, культура, кіно
9 сентября, 2023 суббота
Израиль подписал соглашение в области кино с РФ: после протестов его назвали "ошибкой дипломатии"
втрати окупантів
9 сентября, 2023 суббота
Средство ПВО, 15 танков и 600 военных: потерявшая армия РФ за сутки войны в Украине
Володимир Зеленський
9 сентября, 2023 суббота
Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
10 сентября
10:50
В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ возле украинской границы
10:38
Косовщинское водохранилище в Сумской области может исчезнуть из-за загрязнения и сброса неочищенных сточных вод
10:19
РФ формирует подразделения волонтеров на границе с Эстонией за неимением профессиональных военных, - британская разведка
10:14
Эксклюзив
"Это тотальный абсурд, который делается для внутренней российской картинки": депутат Запорожского областного совета о псевдовыборах на ТОТ
10:05
Обновлено
В Киеве обломки "шахеда" попали в квартиру многоэтажки. РФ обстреляла Украину беспилотниками Хронология событий
10:01
OPINION
Игорь Попов
Для проведения послевоенных выборов нам нужны инновационные решения
09:51
Обновлено
Россияне заявили об атаке дронов на Крым и Брянскую область РФ
09:38
Джастин Трюдо
"Путин не перерисует карту, как ему захочется": премьер Канады осудил псевдовыборы на ТОТ
09:16
Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют во время встречи G20 в 2024 году
09:09
Интервью
Пока Путин в Кремле – война будет продолжаться, он не может ее остановить, - преподаватель Карлового университета Морозов
08:57
Ночная атака РФ на Киевщину: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников
08:46
Россияне атаковали Херсон: есть пострадавшие и разрушения
08:40
Обновлено
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 2000 человек и разрушены здания
08:31
Контрнаступление Украины будет продолжаться и с наступлением холодов, - Буданов
08:04
Инфографика
Российская армия потеряла в Украине за сутки 490 военных, 10 танков и средство ПВО
08:02
OPINION
Утопающий хватается за соломинку, Путин — за Кима
07:54
ISW назвал направления, на которых удалось продвинуться Силам обороны
01:09
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
2023, суббота
9 сентября
23:46
Обновлено
Италия потеряла очки в матче против Северной Македонии, Украина и Англия играют вничью: результаты отборочных поединков Евро-2024
23:01
Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
22:36
Минус РЛС "Зоопарк", 8 складов боеприпасов, средство ПВО и 17 беспилотников: ВСУ нанесли россиянам потери на Таврическом направлении
22:00
Эксклюзив
Война с Украиной значительно превышает возможности РФ, – политолог Морозов
21:59
Глава ФБР пожаловался на большое количество российских шпионов в США
21:59
Минэкономики
Минэкономики ожидает рост ВВП до 4%
21:53
Эксклюзив
Путин боится собственного народа, потому и сделал Украину внешним врагом, - Макфол
21:45
Эксклюзив
ВСУ осталось прорвать 15-20 км, чтобы доставать артиллерией до сухопутного коридора, - Свитан
21:44
"Служить, но не на передовой". Омбудсмен предложил убрать формулировку "ограниченно пригодный"
21:30
Виталий Брыжатый
Охранник-кинолог с крымской дачи Путина сбежал в Эквадор
20:51
Сборная Украины сыграла вничью против Англии в отборе на Евро-2024
20:50
Украина – Англия 1:1: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
20:30
Обновлено
"Российское зло уже готовится к зиме": Украина получит больше зениток Gepard для защиты энергосети
20:24
На столичном Лесном массиве мужчина с ножом напал на детей
20:21
Силы обороны преуспели вблизи Роботиного и Клещиевки, а также уничтожили 5 артсистем и 1 ЗРК россиян, - Генштаб ВСУ
20:07
OPINION
Фильм "Юрик". Когда зрителей считают придурками
19:48
На территории Румынии обнаружили обломки еще одного российского беспилотника
19:30
"Кандидаты на санкции": на портале "Война и санкции" появился новый раздел, где можно следить за наложением ограничений
19:14
Обновлено
В оккупированном Симферополе горела военная часть, в Феодосии заметили густой дым.
19:12
Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября
19:05
День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров
19:05
Эксклюзив
У россиян расписана динамика движения фронта на 1,5 – 2 года, - Свитан
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV