Лула да Силва предложил Зеленскому и Путину сесть за стол переговоров на Генассамблее ООН
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что хочет "посадить за стол переговоров" президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на Генассамблее ООН
Об этом пишет CNN.
Лидер Бразилии отметил, что саммит G20 в Индии не является подходящим местом для обсуждения войны в Украине. По его мнению, этот вопрос лучше обсудить на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится 19 сентября 2023 года.
"Есть где поговорить о войне. Есть где обсудить мир. Есть где посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны", – сказал Лула да Силва
По его словам, Группа 20 была создана из-за кризиса 2008 года и вызвала дискуссии по экономическим вопросам, Бреттон-Вудским учреждениям, Всемирному банку и МВФ.
"Поэтому мы не считаем, что здесь в Индии идеальное место для обсуждения войны", - отметил бразильский президент.
Лула в очередной раз заявил, что Бразилия "не будет втягиваться в войну", но намерена участвовать в мирных переговорах.
- Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил , что в Нью-Йорке во время недели высокого уровня в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября может состояться встреча по миру в Украине.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что Украина определила три приоритетных темы, которые будет продвигать в рамках Генассамблеи ООН, что состоится в сентябре.
- Впоследствии лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил , что российского президента Владимира Путина не арестуют, если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.
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