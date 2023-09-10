Лула да Силва предложил Зеленскому и Путину сесть за стол переговоров на Генассамблее ООН

Об этом пишет CNN.

Лидер Бразилии отметил, что саммит G20 в Индии не является подходящим местом для обсуждения войны в Украине. По его мнению, этот вопрос лучше обсудить на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится 19 сентября 2023 года.

"Есть где поговорить о войне. Есть где обсудить мир. Есть где посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны", – сказал Лула да Силва

По его словам, Группа 20 была создана из-за кризиса 2008 года и вызвала дискуссии по экономическим вопросам, Бреттон-Вудским учреждениям, Всемирному банку и МВФ.

"Поэтому мы не считаем, что здесь в Индии идеальное место для обсуждения войны", - отметил бразильский президент.

Лула в очередной раз заявил, что Бразилия "не будет втягиваться в войну", но намерена участвовать в мирных переговорах.