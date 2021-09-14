Лукьяновское СИЗО в Киеве могут сделать отелем, - Малюська
Лукьяновское СИЗО в столице могут перепрофилировать в отель
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, СИЗО можно было бы продать, как и другие тюрьмы.
"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу", - отметил министр.
Он подчеркнул, что в отношении СИЗО речь идет об изменении назначения только его части. Другая часть лет 5-6 еще будет находиться на месте.
Малюська добавил, что сначала закроют 200-летний корпус.
"Мы планировали сделать там отель, скорее всего", - отметил министр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное