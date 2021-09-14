Лукьяновское СИЗО в Киеве могут сделать отелем, - Малюська

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, СИЗО можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении СИЗО речь идет об изменении назначения только его части. Другая часть лет 5-6 еще будет находиться на месте.



Малюська добавил, что сначала закроют 200-летний корпус.

"Мы планировали сделать там отель, скорее всего", - отметил министр.