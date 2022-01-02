"Лукашизм убивает белорусов" Белорусская оппозиция отреагировала на трагедию в Ричице

Об этом со ссылкой на официальный ТС-канал политика рассказывает Еспресо.TV.



"Еще один молодой человек был забит до смерти как Никита Кривцов и Роман Бондаренко.



Читайте на "Цензор.НЕТ" : 2022 год в Беларуси начался с убийства милиционерами 28-летнего мужчины



Он был убит не за свои политические взгляды, а просто потому, что в Беларуси Лукашенко создал фашистский режим.

Гибель Дмитрия Усхопова является темой №1 независимых белорусских медиа, ТГ-каналов и блогов. Люди крайне обрушены, требуют независимого расследования, установления лиц виновных и причастных.

27 лет – это много или мало? Столько лет было Дмитрию Усхопову зверски избитому до смерти в Речицком РОВД в новогоднюю ночь.Столько лет в Беларуси существует лукашизм - самое отвратительное явление в истории Европы.У нас нет еще одного года. У нас нет права молчать. У нас нет права бездействовать. Это уже не про политику. Не только про нее", - говорится в видеообращении эксминистра культуры Беларуси Павла Латушко, ныне представляющего оппозиционное "Национальное антикризисное управление" (НАУ).