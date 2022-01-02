"Лукашизм убивает белорусов" Белорусская оппозиция отреагировала на трагедию в Ричице
Один из ведущих деятелей белорусской оппозиции Павел Латушко прокомментировал случай с убийством милиционерами 28-летнего жителя города Ричица (Гомельщина), работника службы газа Дмитрия Усхопова
Об этом со ссылкой на официальный ТС-канал политика рассказывает Еспресо.TV.
"Еще один молодой человек был забит до смерти как Никита Кривцов и Роман Бондаренко.
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Он был убит не за свои политические взгляды, а просто потому, что в Беларуси Лукашенко создал фашистский режим.
27 лет – это много или мало? Столько лет было Дмитрию Усхопову зверски избитому до смерти в Речицком РОВД в новогоднюю ночь.
Столько лет в Беларуси существует лукашизм - самое отвратительное явление в истории Европы.
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У нас нет еще одного года. У нас нет права молчать. У нас нет права бездействовать. Это уже не про политику. Не только про нее", - говорится в видеообращении эксминистра культуры Беларуси Павла Латушко, ныне представляющего оппозиционное "Национальное антикризисное управление" (НАУ).
- Гибель Дмитрия Усхопова является темой №1 независимых белорусских медиа, ТГ-каналов и блогов. Люди крайне обрушены, требуют независимого расследования, установления лиц виновных и причастных.
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