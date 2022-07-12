Лукашенко знает, откуда "Запад нападет на Россию"

Об этом сообщает Белта.

"В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

12 июля Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе войны.

12 июля в ISW назвали вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине низкой, однако констатировали, что Александр Лукашенко и дальше будет предоставлять России воздушное пространство для ударов.

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