Об этом пишет БелТА.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ то ли со стороны, то ли за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он – россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтовец или тот, кто хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - рассказал Лукашенко.

Он заявил, что для подготовки диверсанта "были задействованы самые высокие технологии".

"Он (задержан, - ред.) был обучен этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко также отметил, что у "террориста" якобы были сообщники.

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, в результате чего выведен из строя российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 .

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