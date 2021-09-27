Лукашенко заявил о якобы "новом фронте" из-за движения Украины в НАТО

Об этом сообщает БЕЛТА .

Лукашенко назвал неблагоприятной ситуацию в соседних странах. Он имел в виду Польшу, Литву и Украину.

"Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мало того, что туда побежали наши беглецы, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают работе по Беларуси, как говорят спецслужбы" , - заявил он.