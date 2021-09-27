Лукашенко заявил о якобы "новом фронте" из-за движения Украины в НАТО
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировать планы Украины стать членом НАТО
Об этом сообщает БЕЛТА .
Лукашенко назвал неблагоприятной ситуацию в соседних странах. Он имел в виду Польшу, Литву и Украину.
"Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мало того, что туда побежали наши беглецы, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают работе по Беларуси, как говорят спецслужбы" , - заявил он.
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