Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства"

Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.



"Все большое беспокойство вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", - заявил Лукашенко.



Он убежден, что для Запада важно "утопить в крови русско-украинское братство, наше славянское братство".



"Но мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сохранить, чего бы нам ни стоило. Ведь братство намного выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - добавил Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко пригрозил взыскать "целый контингент армии" к границам с Украиной.

Кроме того, он заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости".