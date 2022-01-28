Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства"
Александр Лукашенко считает, что у украинцев "формируют враждебное отношение" к братским народам, в частности, к белорусам
Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Все большое беспокойство вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", - заявил Лукашенко.
Он убежден, что для Запада важно "утопить в крови русско-украинское братство, наше славянское братство".
"Но мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сохранить, чего бы нам ни стоило. Ведь братство намного выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - добавил Лукашенко.
- Напомним, что Лукашенко пригрозил взыскать "целый контингент армии" к границам с Украиной.
- Кроме того, он заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости".
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