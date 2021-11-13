Лукашенко заявил о намерении разместить на границе с Украиной российские "Искандеры"

Об этом сообщает БелТА.

По словам Александра Лукашенко, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поставках нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые он хочет разместить на границе с Украиной и Польшей.

"Сейчас тормошу вашего президента, мне нужны здесь наши эти 500-километровые ракетные установки", - сказал Лукашенко и уточнил, что речь идет об "Искандерах".

"Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 км, наш "Полонез" - до 300. Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - сказал Лукашенко.