Лукашенко заявил о намерении разместить на границе с Украиной российские "Искандеры"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет просить у России предоставить ракетные комплексы "Искандер"
Об этом сообщает БелТА.
По словам Александра Лукашенко, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поставках нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые он хочет разместить на границе с Украиной и Польшей.
"Сейчас тормошу вашего президента, мне нужны здесь наши эти 500-километровые ракетные установки", - сказал Лукашенко и уточнил, что речь идет об "Искандерах".
"Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 км, наш "Полонез" - до 300. Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - сказал Лукашенко.
- Напомним, 13 ноября пограничная охрана Польши заявила о непосредственной причастности белорусской армии к провокациям на границе с Польшей.
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