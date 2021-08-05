Лукашенко заявил о "дополнительной угрозе" со стороны Украины

Об этом сообщает БелТА.

"Народ близок, но руководство Украины, приняли ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут на Юг, неважно. Это их дело - определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели раньше", - сказал Лукашенко.