Об этом рассказал самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко в интервью пророссийской журналистке из Украины Диане Панченко, передает ТАСС.

Диктатор признал, что некоторые части вооруженных сил Российской Федерации в начале войны пересекали границу Украины с территории Беларуси.

Также он отметил, что "мы никогда не будем участвовать в этой войне, в горячей этой войне, но будем помогать России мы всегда... Вам (Украине, - ред.) 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Беларусь" .

Особенно интересно его заявление, что цель войны в принципе уже достигнута, потому что будущая Украина уже никогда не будет такой агрессивной и прозападной.

Лукашенко добавил, что конфликта в Украине можно избежать, остановить его можно и сейчас. Но любые возможные переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий. Также он не исключает, что Беларусь будет вовлечена в переговорный процесс по Украине.

Белорусский диктатор пугает, что нежелание украинских политиков вести переговоры может привести к военному перевороту в Киеве.

Еще одной пугалой из уст самопровозглашенного лидера Беларуси является то, что Зеленский готовит часть Украины к передаче Польши. И это может стать еще одной причиной конфликта украинской власти и народа. Россия и Беларусь в этом противостоянии станут на сторону народа Украины.

В этом контексте Лукашенко пригрозил, что Минск мгновенно ответит на любую агрессию против Беларуси со стороны Украины, Польши или стран Балтии.

Не мог "президент" не затронуть тему контрнаступления ВСУ. Его он считает провальным, отметив, что Украина за время атак получила 45 тысяч погибших и раненых. Россия, по словам Лукашенко, имеет новейшее оружие и резерв армии, численностью 250 тысяч солдат.