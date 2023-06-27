Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.

По его словам, значительная часть ядерного оружия уже доставлена в республику, но будут охранять ее россияне и белорусы.

"Никакое ядерное оружие ЧВК Вагнера охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Странно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - сказал белорусский диктатор. .

"Работаем вместе. У нас такого опыта нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что за сохранение ядерного оружия персональную ответственность, прежде всего, несет именно он.

Что известно о ядерном оружии в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.