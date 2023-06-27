Лукашенко заявил, что вагнеровцы не будут охранять российское ядерное оружие в Беларуси
Вагнеровцы, прибывшие вместе со своим предводителем Евгением Пригожиным в Беларусь, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.
По его словам, значительная часть ядерного оружия уже доставлена в республику, но будут охранять ее россияне и белорусы.
"Никакое ядерное оружие ЧВК Вагнера охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Странно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - сказал белорусский диктатор. .
"Работаем вместе. У нас такого опыта нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что за сохранение ядерного оружия персональную ответственность, прежде всего, несет именно он.
Что известно о ядерном оружии в Беларуси
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.
В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.71
Покупка 36.71Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное