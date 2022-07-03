Об этом Лукашенко сказал во время выступления в честь дня независимости Беларуси, которое транслировало тамошнее телевидение.

"Наша трагедия, белорусов, в том, что сегодня столкнулись два братских народа – русские и украинцы. Это наша трагедия, но мы всегда говорили, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону, почти полсотни, фактически воюющих против России в Украине. Что-то не складывается баланса", - сказал Лукашенко.

2 июля Александр Лукашенко заявил, что Украина, якобы, выпустила по Беларуси ракеты, перехватившие ПВО. Также белорусский диктатор объявил, что навел свои ракеты на столицу Украины и стран Запада, которые он считает недружественными.

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