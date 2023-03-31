Лукашенко заявил, что в Беларуси может быть размещено и стратегическое ядерное оружие
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если в этом потребуется
Об этом он сказал во время выступления 31 марта в Минске.
"Если нужно, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие", - заявил Лукашенко.
При этом он в очередной раз заверил, что его страна не намерена на кого-либо нападать, но готова защищаться в случае угрозы.
"Мы не преступим инициативно границы Беларуси. Никогда. Нам достаточно своей земли. Мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца недружественно настроенного перешагнул нашу границу. Если это будет, мы будем реагировать симметрично, адекватно. У нас достаточно другого оружия, чтобы противостоять. Но если будем видеть, что за этим кроется уничтожение страны, применим все, что у нас есть", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
Он отметил, что поручил немедленно восстановить в стране площадки, где раньше размещались ракетные комплексы "Тополь".
Справка: Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.
- Россияне строят в Белоруссии хранилище для тактического ядерного оружия.
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