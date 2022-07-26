Лукашенко заявил, что украинцы сами поджигают зерновые поля ради "страшной картинки"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в поджоге собственных пшеничных полей
Об этом сообщает БелТА.
Пророссийский белорусский диктатор Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном жатве, заявил, что Украина якобы сама поджигает собственные зерновые поля с помощью боевых вертолетов "ради страшной картинки".
"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке лишь усугубляется, - цитирует своего президента Белорусское телеграфное агентство. - Кадры горящих пшеничных полей специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради страшной картинки, никому не добавляют оптимизма. И это только вершина айсберга".
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