Лукашенко заявил, что украинцы сами поджигают зерновые поля ради "страшной картинки"

Об этом сообщает БелТА.

Пророссийский белорусский диктатор Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном жатве, заявил, что Украина якобы сама поджигает собственные зерновые поля с помощью боевых вертолетов "ради страшной картинки".

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке лишь усугубляется, - цитирует своего президента Белорусское телеграфное агентство. - Кадры горящих пшеничных полей специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради страшной картинки, никому не добавляют оптимизма. И это только вершина айсберга".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика НАТО якобы ставит мир перед угрозой великой войны

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