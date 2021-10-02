Лукашенко заявил, что Украина в 2020 году не передавала Беларуси информации о "вагнеровцах"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году не получал от Украины никакой информации о членах ППК "Вагнера", которые находились на территории страны
Об этом Лукашенко заявил в интервью CNN .
В ответ на слова журналиста Мэттью Чанса о том, что Минск получил информацию о 32-х россиян от руководства Украины, Лукашенко заявил, что это "абсолютная ложь". "Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы - Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих вагнеривцив от границы до отеля и обратно. Никто ни с Украиной, ни с России мне по этому вопросу не звонил ", - сказал Лукашенко.
29 июля 2020 в санатории под Минском задержали 32-х боевиков ППК "Вагнера".
Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов. Впоследствии, власти Беларуси передала их России.
- Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский признался, что рассказал Александру Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное