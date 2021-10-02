Лукашенко заявил, что Украина в 2020 году не передавала Беларуси информации о "вагнеровцах"

Об этом Лукашенко заявил в интервью CNN .

В ответ на слова журналиста Мэттью Чанса о том, что Минск получил информацию о 32-х россиян от руководства Украины, Лукашенко заявил, что это "абсолютная ложь". "Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы - Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих вагнеривцив от границы до отеля и обратно. Никто ни с Украиной, ни с России мне по этому вопросу не звонил ", - сказал Лукашенко.

29 июля 2020 в санатории под Минском задержали 32-х боевиков ППК "Вагнера".

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов. Впоследствии, власти Беларуси передала их России.