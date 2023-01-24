Лукашенко заявил, что Украина предлагает Беларуси пакт о ненападении
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила республике договор о ненападении
Об этом сообщает издание "Наша Ніва".
В то же время он обвинил Украину в получении оружия и заявил, что Беларусь вынуждена "жестко реагировать".
"Я не знаю, почему украинцы это делают. С одной стороны, они просят нас ни в коем случае не воевать с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Они предлагают заключить пакт о ненападении. А с другой стороны готовят взрывчатку и вооружение. Польша и Литва вообще обнаглели. Зачем им это нужно?Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", - сказал он.
- 22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".
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