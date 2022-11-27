Лукашенко заявил, что США "запрещают" Украине вести переговоры с РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США "запрещают" Украине вести переговоры с РФ и что Зеленский "нарушает принципы переговорного процесса"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Лукашенко выразил такое мнение в эфире пропагандистской российской телепрограммы.
"Если вы имеете в виду руководство Украины, то совершенно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, за один заход положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Конечно, растоптав РФ", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что у россиян и украинцев "одна кровь", однако Украина этого "не понимает".
"Нельзя предварительно условия выдвигать. Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы. Не надо, чтобы убивали своих. Ну кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что это Россия понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время увидим", - сказал самопровозглашенный глава Беларуси.
Лукашенко заявил, что президент Украины "нарушает" классический переговорный процесс, и что РФ всегда открыта для переговоров.
"Россия всегда протягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: снова, наверное, не дадут договориться", - отметил Лукашенко.
- Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что во избежание "полного уничтожения Украины" Владимир Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией.
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