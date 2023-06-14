Об этом он сказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Белорусский диктатор отмечает, что это был "хороший процесс", от которого сейчас отказались. Кроме того, он заявляет, что теперь территории, которые РФ должна была "арендовать", стали "ее частью по Конституции".

"Путин мне передает документ, который был подписан делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то продолжалась, на Донбассе, на востоке... Нормальный договор. Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписать и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", - утверждает Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер также рассказал, что значительную роль в организации переговоров сыграл его сын Николай, который "помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским",

"После длительной беседы президент Украины наконец согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси. Впоследствии они были перенесены в Стамбул, на этом настаивал Запад", - говорится в сообщении.

По утверждению Лукашенко, Николай и сейчас настаивает на организации переговоров. Диктатор Беларуси также заявил, что Западу "нельзя доверять в процессе организации переговоров". По его утверждению, Минские соглашения были лишь паузой, чтобы "нарастить военную мощь Украины".

Кроме того, Лукашенко заявил, что в случае нарушения Западом переговорного процесса следует "применять ядерное оружие".

"Здесь только может быть одно. Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, ни одного движения: ни танков, ни военных. Как только перекинуто, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить. Обманут", - добавил он.

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле в марте 2022 года

29 марта в Стамбуле проходили переговоры Украины с РФ: на них обсуждались международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.

В состав переговорной делегации Украины вошли: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, нардеп Андрей Костин, сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

В результате переговоров украинская делегация предложила России договор, предусматривавший переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет. Отмечалось, что в течение этого времени - срока, пока будут идти переговоры, - будет действовать запрет на использование вооруженных сил для решения вопроса Крыма.

20 апреля представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

15 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с РФ о прекращении огня и заявил, что Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев.

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен .