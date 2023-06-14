Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Лукашенко заявил, что РФ и Украина на переговорах в Стамбуле договаривались об "аренде" Крыма

Лукашенко заявил, что РФ и Украина на переговорах в Стамбуле договаривались об "аренде" Крыма

14 июня, 2023 среда
14:41
Война с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ и Украина на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года договорились об "аренде" Крыма

Об этом он сказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Белорусский диктатор отмечает, что это был "хороший процесс", от которого сейчас отказались. Кроме того, он заявляет, что теперь территории, которые РФ должна была "арендовать", стали "ее частью по Конституции".

"Путин мне передает документ, который был подписан делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то продолжалась, на Донбассе, на востоке... Нормальный договор. Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписать и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", - утверждает Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер также рассказал, что значительную роль в организации переговоров сыграл его сын Николай, который "помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским",

"После длительной беседы президент Украины наконец согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси. Впоследствии они были перенесены в Стамбул, на этом настаивал Запад", - говорится в сообщении.

По утверждению Лукашенко, Николай и сейчас настаивает на организации переговоров. Диктатор Беларуси также заявил, что Западу "нельзя доверять в процессе организации переговоров". По его утверждению, Минские соглашения были лишь паузой, чтобы "нарастить военную мощь Украины".

Кроме того, Лукашенко заявил, что в случае нарушения Западом переговорного процесса следует "применять ядерное оружие".

"Здесь только может быть одно. Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, ни одного движения: ни танков, ни военных. Как только перекинуто, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить. Обманут", - добавил он.

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле в марте 2022 года

29 марта в Стамбуле проходили переговоры Украины с РФ: на них обсуждались международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.

В состав переговорной делегации Украины вошли: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, нардеп Андрей Костин, сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

В результате переговоров украинская делегация предложила России договор, предусматривавший переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет. Отмечалось, что в течение этого времени - срока, пока будут идти переговоры, - будет действовать запрет на использование вооруженных сил для решения вопроса Крыма.

20 апреля представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.

15 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с РФ о прекращении огня и заявил, что Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев.

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен .

Россия
Белорусь
Крым
Александр Лукашенко
Читайте также:
Сергій Цеков
11 июня, 2023 воскресенье
Переговоры начнутся, если Украина будет готова отдать Одесчину, Николаевщину и Харьковщину, - коллаборант из Крыма Цеков
Каховська ГЕС, підтоплення
14 июня, 2023 среда
После подрыва россиянами Каховской ГЭС копатели-грабители начали разворовывать археологическое наследие, - Минкульт
Каховська ГЕС, підтоплення
13 июня, 2023 вторник
Главное – успеть до паводка: после деоккупации Херсонщины Украина через 2-3 месяца построит перемычку на Каховской ГЭС, - гендиректор Укргидроэнерго
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
14 июня
16:03
Косово
ЕС приостанавливает финансовое сотрудничество с Косово на фоне эскалации конфликта на севере страны
16:02
OPINION
Спрос уменьшился, инфляция – ниже
15:56
Венгрия
В США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО
15:37
Около сотни событий: XI Книжный Арсенал обнародовал программу фестиваля
15:35
В Ростовской области РФ из-за пожара остановили работу электростанции и ограничили поставку электричества потребителям
15:28
Эксклюзив
На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий, - капитан ВСУ
15:25
Эксклюзив
ВСУ еще не ввели в бой тактические и оперативные резервы на Запорожском направлении, - военный эксперт Снегирев
15:23
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:57
Обновлено
"Верес" победил МФК "Металлург" и сохранил место в УПЛ
14:53
Борьба с монополиями и отбор независимых судей Конституционного Суда – "ЕС" инициирует изменения в законы об олигархах и КСУ
14:49
В ВСУ разоблачили "крота", пытавшегося получить данные о контрнаступлении для России
14:37
Германия впервые приняла Стратегию нацбезопасности и назвала самой большой угрозой Россию
14:36
Эксклюзив
То, что делают ВСУ на юге, – это в первую очередь разведка боем, – военный эксперт Коваленко
14:31
Эксклюзив
ВСУ продвигаются для дальнейшего окружения Бахмута, - командир подразделения ВСУ Ярославский
14:22
В Минэкономики пообещали вновь созданному бизнесу компенсации от государства за трудоустройство переселенцев
14:18
Эстония передаст Украине технику и оборудование для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
14:11
РФ воспользовалась последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима, - Маляр
14:04
OPINION
Позиция "это страшная трагедия" не принимается
13:52
Укрнафта начнет управление 4 арестованными газовыми компаниями после разрешения АМКУ
13:38
Проверку диссертации Лисового на плагиат приостановили из-за его отказа от ученой степени
13:34
Кратковременные дожди, местами с грозами, но теплой погодой: прогноз на 15 июня от Наталки Диденко
13:33
Российская компания "Черноморнефтегаз" разрабатывает план эвакуации сотрудников из Крыма, - ГУР
13:27
Оккупанты в Крыму набирают автослесарей с местных СТО для ремонта военной техники
13:23
Обновлено
Россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку: три человека погибли, двух спасли из-под завалов
13:19
Глава МОН Лисовый объявил о намерении создать сеть музеев науки в Украине
13:14
Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием
13:00
Обновлено
Силы обороны продолжают наступление и продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях, - Маляр
12:56
Глава МАГАТЭ Гросси отложил поездку на ЗАЭС из соображений безопасности, - Reuters
12:49
Отрицает существование Украины и призывает к ее вооруженному захвату: СБУ объявила подозрение идеологу рашизма Дугину
12:22
Южная Корея обратилась в суд с требованием возмещения ущерба от КНДР за подрыв совместного офиса в 2020 году
12:18
Украина потребует от России репарации за ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС, – Кубраков
12:08
OPINION
Алексей Голобуцкий
Путин провозгласил о переходе войны с Украиной в оборонную фазу
11:59
Обзор
Запад надеется на большие успехи контрнаступления и анонсирует еще $441 миллион помощи Украине. Акценты мировых СМИ 14 июня
11:58
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 6-13 июня: первые успехи большого контрнаступления
11:55
Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
11:53
В Сумской области в результате обстрела погибли 7 работников Гослесхоза
11:51
В Японии 18-летний курсант застрелил двух военных на полигоне
11:47
Ремонт одного из блоков АЭС завершен на 20 дней раньше: в Минэнерго заявили об усилении стабильности энергосистемы
11:31
Google запустил новые функции для рекламодателей на основе искусственного интеллекта
11:26
Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV