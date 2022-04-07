Лукашенко заявил, что провел в Украине спецоперацию "по освобождению белорусов"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины
Об этом сообщает Украинская правда.
"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые попали туда. Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, кажется, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели. И всех наших людей освободили", - сказал Лукашенко.
Однако Лукашенко не рассказал подробности, хотя решил подать в государственные награды исполнителей этой операции.
Также самопровозглашенный президент пригрозил Украине, если в стране еще остались такие водители фур из Беларуси, то он ответит по-другому.
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