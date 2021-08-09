Лукашенко заявил, что похищенного режимом Протасевича допрашивали террористы "Л/ДНР"
По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, представители террористических организаций "остались довольны" допросом журналиста Романа Протасевича
Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил на большой пресс конференции, передает РБК-Украина.
Отметим, пресс-конференция Александра Лукашенко по состоянию на 19:15 продолжается более 8 часов.
Лукашенко рассказал, как представители террористов "Л/ДНР" приезжали в страну с целью допроса главного редактора NEXTA на момент протестов в РБ журналиста Романа Протасевича.
"Приехали, допросили. Он объяснял. Они остались довольны", - сказал Лукашенко.
Напомним, в начале июня Лукашенко предложил "следователям" с ОРДЛО допросить Протасевича.
После этого украинский МИД предупредил Беларусь о последствиях такого поступка. Как отметили в министерстве, "Лукашенко будет больно".
- Так называемой генеральной прокуратуре "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.
- "Генпрокуратура ЛНР" опубликовала обращение местного "прокурора", в котором поблагодарила Лукашенко за возможность проведения следственных действий с журналистом Романом Протасевичем.
- В Верховной Раде нардепы обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с целью возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко за признание незаконных вооруженных группировок с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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