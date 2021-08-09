Лукашенко заявил, что похищенного режимом Протасевича допрашивали террористы "Л/ДНР"

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил на большой пресс конференции, передает РБК-Украина.



Отметим, пресс-конференция Александра Лукашенко по состоянию на 19:15 продолжается более 8 часов.



Лукашенко рассказал, как представители террористов "Л/ДНР" приезжали в страну с целью допроса главного редактора NEXTA на момент протестов в РБ журналиста Романа Протасевича.



"Приехали, допросили. Он объяснял. Они остались довольны", - сказал Лукашенко.

Напомним, в начале июня Лукашенко предложил "следователям" с ОРДЛО допросить Протасевича.

После этого украинский МИД предупредил Беларусь о последствиях такого поступка. Как отметили в министерстве, "Лукашенко будет больно".