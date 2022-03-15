Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну они не будут, потому что им "нечего там делать"

Однако, как заявил Лекашенко, из-за этого вступать в войну он не собирается, передает Еспресо. TV.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну... Свидетельством тому является буквально два дня назад ночью очередной пуск на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там у реки валяется", - сказал Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что он не собирается "ввязываться" в войну.

"Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? … Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - сказал Лукашенко.

Напомним , Беларусь наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной, - Генштаб

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