Лукашенко заявил, что не отправит армию Беларуси воевать против Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не отправит белорусскую армию на войну против Украины
Об этом пишет БЕЛТА.
"Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы Украину вспомнили. Упаси меня бог воевать против этого народа", - сообщил Александр Лукашенко.
По его словам, армия Беларуси будет воевать только в двух случаях.
"Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент - когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию - совершат непосредственное нападение", - добавил самопровозглашенный белорусский президент.
- Напомним, Лукашенко пригрозил стянуть "целый контингент армии" к границам с Украиной.
- Кроме того, он заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости".
- Он сообщил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства".
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