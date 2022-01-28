Лукашенко заявил, что не отправит армию Беларуси воевать против Украины

Об этом пишет БЕЛТА.



"Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы Украину вспомнили. Упаси меня бог воевать против этого народа", - сообщил Александр Лукашенко.



По его словам, армия Беларуси будет воевать только в двух случаях.



"Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент - когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию - совершат непосредственное нападение", - добавил самопровозглашенный белорусский президент.

Напомним, Лукашенко пригрозил стянуть "целый контингент армии" к границам с Украиной.

Кроме того, он заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости".

Он сообщил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства".

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