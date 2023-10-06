Лукашенко заявил, что "конфликт" в Украине запланирован заранее: ЦПД обнародовал подборку фейков от РФ за 6 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация : Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "Конфликт в Украине был запланирован заранее. Украину Соединенные Штаты определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль".

Дезинформация: Военный российский эксперт Леонков заявил: "Запад готов поставить не только польских военных на линию боевого столкновения. Уже есть информация о том, что сидящие без дела боевики ИГИЛ уже смазывают свои автоматы, чтобы оказаться в зоне боевых действий".

Манипуляция: Замминистра МИД РФ Вершинин заявил: "Визит Зеленского в США и Канаду получился тусклым, Запад не смог сделать Украину главной темой в ООН".