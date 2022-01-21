Лукашенко заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной нужно надежно защитить, ведь Киев якобы находится "под внешним управлением"
Об этом сообщает БелТА .
По его словам, Беларуси "приходится создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ".
Лукашенко заявил, что власти Украины, "находясь под внешним управлением, ведут порой себя непредсказуемо и неадекватно".
"Поэтому на этот случай - непредсказуемость, неадекватность, - и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1 500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть , что будет происходить и происходит на этой границе, его нужно надежно защитить", - сказал он.
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