Лукашенко заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости"

Об этом сообщает БелТА .



По его словам, Беларуси "приходится создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ".



Лукашенко заявил, что власти Украины, "находясь под внешним управлением, ведут порой себя непредсказуемо и неадекватно".



"Поэтому на этот случай - непредсказуемость, неадекватность, - и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1 500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть , что будет происходить и происходит на этой границе, его нужно надежно защитить", - сказал он.

Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.

Александр Лукашенко заявил , что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.

В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования.

Представитель Госдепа Барбара Ашер заявила , что США обеспокоены опрокидыванием войск РФ в Беларусь.

Ранее Лукашенко обвинил Украину в стягивании "радикалов" к белорусской границе. СБУ назвала его заявление "манипуляцией".

В МИД Беларуси назвали "набором фантазий и страшилок" сообщения США о возможном вторжении РФ в Украину с их территории.