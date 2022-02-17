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Лукашенко заявил, что будет "вечным президентом", если Запад продолжит атаки на Беларусь

17 февраля, 2022 четверг
12:57
Мир Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может стать "вечным президентом"

Об этом он сказал в ходе посещения белорусско-российских учений Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповицкий, передает БЕЛТА.

В ходе общения с журналистами Лукашенко назвал условия, при которых готов покинуть власть.

"Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не будут переворачивать у нас здесь всяческими способами, как было в 2020 году, все будет законно (смена власти), аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят" , – уточнил Лукашенко.

Он отметил, что если Запад продолжит атаковать Беларусь, он будет "вечным президентом".

  • Напомним, что начиная с 12 февраля 2022 года, украинские пограничники очень тщательно и долго проверяют во время въезда в страну граждан Республики Беларусь. Особенно, когда речь идет о лицах мужского пола.
  • 10 февраля в Беларуси начались совместные с РФ военные учения "Союзная решимость-2022" вблизи украинских границ, которые продлятся до 20 февраля.
  • В Киеве задержан агент белорусских спецслужб , который собирал информацию об украинских военных из приграничных районов, готовил теракт и организовывал незаконные митинги возле зарубежных диппредставительств.
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