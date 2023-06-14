Об этом он рассказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Диктатор заявил, что требовал от Путина передать Беларуси ядерное оружие и что часть уже разместили в стране.

"Я от Путина требовал: верни мне ядерное оружие. Стратегического мне не надо, тактического вполне достаточно. Мы получили от РФ ракеты и бомбы — бомба в 3 раза мощнее той, что была в Хиросиме и Нагасаки. От нее миллион людей погибнет сразу , не дай бог использовать это оружие", - сказал он.

Он отметил, что когда все обещанное ядерное оружие передадут в Беларусь, его разместят в хранилищах по всему государству.

На вопрос Скабеевой, будет ли Беларусь использовать его при необходимости, Лукашенко отметил, что в случае необходимости "не проблема согласовать с РФ какой-то удар".