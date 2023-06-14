Лукашенко заявил, что Беларусь уже начала получать ядерное оружие от РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ - он утверждает, что оно втрое мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки
Об этом он рассказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.
Диктатор заявил, что требовал от Путина передать Беларуси ядерное оружие и что часть уже разместили в стране.
"Я от Путина требовал: верни мне ядерное оружие. Стратегического мне не надо, тактического вполне достаточно. Мы получили от РФ ракеты и бомбы — бомба в 3 раза мощнее той, что была в Хиросиме и Нагасаки. От нее миллион людей погибнет сразу , не дай бог использовать это оружие", - сказал он.
Он отметил, что когда все обещанное ядерное оружие передадут в Беларусь, его разместят в хранилищах по всему государству.
На вопрос Скабеевой, будет ли Беларусь использовать его при необходимости, Лукашенко отметил, что в случае необходимости "не проблема согласовать с РФ какой-то удар".
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Позже Лукашенко объявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- 13 июня Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
- В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что размещение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.
- Позже Путин сообщил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения.
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