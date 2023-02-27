Об этом он заявил на заседании с силовиками.

Лукашенко сказал, что страна производит достаточно вооружения для нужд белорусской армии. По его словам, все требуемое железо страна получает из России, а производство микроэлектроники осталось еще со времен Советского Союза.

"Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все необходимое нам железо мы запросто получаем из России. А вот все, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего - хвала тем, кто сохранил производство, оставшееся нам от СССР и таким образом, вместе с РФ, мы можем производить любые типы вооружения", - заявил диктатор.