Лукашенко заявил, что Беларусь совместно с РФ сможет "производить любые типы вооружений"
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции, Беларусь вместе с РФ "может производить любые виды вооружения"
Об этом он заявил на заседании с силовиками.
Лукашенко сказал, что страна производит достаточно вооружения для нужд белорусской армии. По его словам, все требуемое железо страна получает из России, а производство микроэлектроники осталось еще со времен Советского Союза.
"Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все необходимое нам железо мы запросто получаем из России. А вот все, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего - хвала тем, кто сохранил производство, оставшееся нам от СССР и таким образом, вместе с РФ, мы можем производить любые типы вооружения", - заявил диктатор.
- Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника.
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