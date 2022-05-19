Лукашенко заявил, что Беларусь "купила" у России Искандеры и С-400

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщает БЕЛТА.

"Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих Искандеров, С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный", - заявил Глава государства.

Он отметил, что в Беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам привести в порядок новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы скорее создадим нормальную ракету. Компетенций у них больше. Мы сами ее сделаем, но для этого потребуется больше года" . А если умный человек придет и подскажет, что мы не так поступаем, то до конца этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", - сказал Александр Лукашенко.

Тем временем США предоставили Украине очередной пакет помощи на сумму $100 млн, который включает 36 радаров и 18 гаубиц.

Также сегодня, 19 мая, Сенат США со второй попытки одобрил предоставление Украине помощи в размере $40 млрд.

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