Лукашенко заявил, что Беларусь "купила" у России Искандеры и С-400
Беларусь "купила" у России необходимое количество ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщает БЕЛТА.
"Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих Искандеров, С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный", - заявил Глава государства.
Он отметил, что в Беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.
"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам привести в порядок новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы скорее создадим нормальную ракету. Компетенций у них больше. Мы сами ее сделаем, но для этого потребуется больше года" . А если умный человек придет и подскажет, что мы не так поступаем, то до конца этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", - сказал Александр Лукашенко.
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