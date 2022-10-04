Лукашенко заверил, что не будет объявлять в Беларуси мобилизацию
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости объявлять мобилизацию
Об этом сообщает Белта .
Соответствующее заявление Лукашенко сделал 4 октября на совещании по военной безопасности.
"Начинают хвататься за разные поводы: Россия объявила мобилизацию, следовательно, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - сказал Лукашенко.
В то же время, он отметил, что готовится к войне со времени, когда пришел к власти в Беларуси.
"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Совершенно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься войны". Мы уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к складывающейся обстановке. И прежде всего делаем соответствующие выводы из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - заверил Лукашенко.
- 29 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Александр Лукашенко боится объявлять мобилизацию, поскольку белорусы не мотивированы идти на войну с Украиной и будут готовы сложить оружие.
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