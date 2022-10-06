Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране
Об этом он заявил на совещании с экономическим блоком по теме инфляции, сообщает БЕЛТА.
"С 6 октября запрещается всякий рост цен. С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому отныне рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты",- озвучил радикальное и рыночное решение президент Белоруссии.
- Отметим, 3 октября Лукашенко призвал объявить всеобщую мобилизацию на сбор урожая, привлекая для помощи аграриям даже учеников.
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