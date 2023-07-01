Лукашенко запретил деятельность СМИ из "недружественных стран"

Об этом говорится на сайте пресс-центра президента Беларуси.

Указывается. что закон предусматривает возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Беларуси, если они будут проявлять недружественные действия в отношении белорусских СМИ.

"Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси. Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - говорится в документе.

Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегатов и правового статуса их владельцев. Таким образом, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору.

"Устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ", - отмечают в пресс-центре Лукашенко.