Лукашенко запретил деятельность СМИ из "недружественных стран"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий запрет деятельности иностранных СМИ в случае проявления ими "недружественных действий" в отношении белорусских медиа
Об этом говорится на сайте пресс-центра президента Беларуси.
Указывается. что закон предусматривает возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Беларуси, если они будут проявлять недружественные действия в отношении белорусских СМИ.
"Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси. Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - говорится в документе.
Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегатов и правового статуса их владельцев. Таким образом, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору.
"Устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ", - отмечают в пресс-центре Лукашенко.
- Также 15 июня нижняя палата парламента Беларуси приняла законопроект, позволяющий правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против умерших людей.
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