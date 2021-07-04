Лукашенко запретил белорусский религиозный гимн "Могучий Бог"
Самопровозглашенный руководитель Республики Беларусь в речи по случаю Дня освобождения Минска от войск гитлеровской коалиции высказался против публичного исполнения белорусского национального религиозного гимна "Могучий Божие" (бел. "Магутны Божа")
Эти слова Лукашенко является на его официальном сайте , передает Еспресо.TV .
"Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить начатое ими дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под флагами фашистских наймитов - полицейских (имеются в виду запрещены режимом Лукашенко БЧБ-флаги - ред.). И в последнее время наши средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться (или завтра, то сегодня) под "Могучий Бог", - сказал он.
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"Смотрите, нарветесь!", - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к оппонентам.
При этом Александр Лукашенко поблагодарил "людей в погонах".
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"Я искренне благодарен людям в погонах ... Вы, как и поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы", - отметил Лукашенко.
- Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков пригласил Лукашенко на отдых в оккупированный россинами украинского Крыма.
- Подконтрольный Москве тамошний руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов (в прошлом - криминальный авторитет по прозвищу "Гоблин") согласился его принять .
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