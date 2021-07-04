Лукашенко запретил белорусский религиозный гимн "Могучий Бог"

Эти слова Лукашенко является на его официальном сайте , передает Еспресо.TV .



"Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить начатое ими дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под флагами фашистских наймитов - полицейских (имеются в виду запрещены режимом Лукашенко БЧБ-флаги - ред.). И в последнее время наши средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться (или завтра, то сегодня) под "Могучий Бог", - сказал он.



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"Смотрите, нарветесь!", - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к оппонентам.



При этом Александр Лукашенко поблагодарил "людей в погонах".



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"Я искренне благодарен людям в погонах ... Вы, как и поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы", - отметил Лукашенко.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков пригласил Лукашенко на отдых в оккупированный россинами украинского Крыма.

Подконтрольный Москве тамошний руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов (в прошлом - криминальный авторитет по прозвищу "Гоблин") согласился его принять .



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