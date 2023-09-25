Лукашенко запретил белорусам ввозить, использовать и производить гражданские беспилотники
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым запретил изготовление, ввоз и использование на территории Беларуси гражданских беспилотников
Об этом сообщается на сайте президента.
Документ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" разрешает ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА только организациям и индивидуальным предпринимателям с целью профессиональной деятельности при наличии разрешения департамента авиации минтранспорта и коммуникаций, который создаст соответствующий учет. Также будет создана автоматизированная система государственного учета гражданских БПЛА, принадлежащих юридическим лицам.
Указ запрещает физическим лицам ввозить на территорию Беларуси, хранить, пускать в обращение, эксплуатировать и производить гражданские БПЛА.
Что касается ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА, запрет начинает действовать сразу после официального опубликования указа, а по хранению и обращению – через шесть месяцев после публикации.
В течение шести месяцев физические лица могут продать имеющиеся БПЛА предприятиям или передать их на хранение в уполномоченную организацию.
"Документ направлен на обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использование", - говорится в сообщении.
- 22 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы планирует "сливать" Владимира Зеленского из-за того, что он уже "надоел".
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