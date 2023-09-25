Лукашенко запретил белорусам ввозить, использовать и производить гражданские беспилотники

Об этом сообщается на сайте президента.

Документ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" разрешает ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА только организациям и индивидуальным предпринимателям с целью профессиональной деятельности при наличии разрешения департамента авиации минтранспорта и коммуникаций, который создаст соответствующий учет. Также будет создана автоматизированная система государственного учета гражданских БПЛА, принадлежащих юридическим лицам.

Указ запрещает физическим лицам ввозить на территорию Беларуси, хранить, пускать в обращение, эксплуатировать и производить гражданские БПЛА.

Что касается ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА, запрет начинает действовать сразу после официального опубликования указа, а по хранению и обращению – через шесть месяцев после публикации.

В течение шести месяцев физические лица могут продать имеющиеся БПЛА предприятиям или передать их на хранение в уполномоченную организацию.

"Документ направлен на обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использование", - говорится в сообщении.