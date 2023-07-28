Лукашенко заменил руководителя военной разведки Беларуси

Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Владимир Куприянюк назначен начальником главного разведывательного управления Беларуси – заместителем начальника генерального штаба. Руслан Косыгин, занимавший эту должность, уволен в запас по возрасту, с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия.

Кадровые перемены произошли и в руководстве главной военной инспекции ВС Беларуси. Ее начальником назначен генерал-майор Андрей Горбатенко, который до этого руководил Минским суворовским военным училищем.

Соответствующие указы белорусский диктатор подписал в пятницу, 28 июля.