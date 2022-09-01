Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Ведомости".

"Там конфликт назревает между президентом и военными. Только военные могут поставить вопрос ребром и сказать: нет, давайте будем договариваться, потому что Украину сотрут с лица земли", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

"Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - добавил он.

В свою очередь в Офисе президента Украины отреагировали на заявления белорусского диктатора.

"Иногда лучше молчать, чем говорить, — заявил в комментарии советник главы ОПУ Михаил Подоляк. - Но это точно не о г-не Лукашенко. Сегодня этот субъект вполне четко и подробно рассказал о настоящей почве одного очень живучего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием дела и в деталях изложил медийную историю о наличии якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине, и что этот конфликт должен обеспечить в ближайшее время какой-то переворот, поскольку военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм президента Зеленского".

Подоляк считает, что это – "крайне симптоматическое" заявление, совершенно четко расставляющее ключевые акценты – во-первых, откуда на самом деле растут ноги у этой конкретной информационно-психологической операции; во-вторых, какие именно цели у многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом и военными, а в-третьих, именно наши военные якобы должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях РФ.

"И, наконец, вполне понятно, что, испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В частности, масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными", - отметил советник главы ОПУ.

31 августа советник главы Офиса президента выразил мнение, что даже Лукашенко понял, что эта война – это для него негатив: и в историческом, и в тактическом, и в стратегическом смысле.

30 августа полковник СБУ Роман Костенко в эфире Еспресо заявил , что если бы Путин мог, то уже привлек бы белорусскую армию и Лукашенко в войне против Украины.

А журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский считает , что угроза вторжения из Беларуси будет существовать, пока у власти Лукашенко и Путин.

28 августа в небе над Беларусью пять российских самолетов выпускали ракеты по Украине.

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