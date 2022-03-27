Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Лукашенко загнан в угол, что является большой опасностью для Украины, - Гай
Эксклюзив

Лукашенко загнан в угол, что является большой опасностью для Украины, - Гай

27 мартa, 2022 воскресенье
21:41

Волонтер и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай считает, что угроза того, что белорусские войска вступят в войну против Украины, очень высока

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV

“Риск того, что белорусские войска вступят в войну с Украиной, достаточно велик, но по всем опросам их граждане не поддерживают эту войну, а военнослужащие немотивированы воевать против Украины. Это в России за 20 лет пропаганды можно рассказывать о фашистах и бандеровцах. Белорусы не будут подвергаться такой пропаганде. - объяснил Гай

Гай добавил, что многие белорусы сейчас воюют в Украине против России, что может кардинально изменить ситуацию, если войска Беларуси вступят в войну против Украины

“Лукашенко совершил стратегическую ошибку. Он многое наговорил и поддержал Путина. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем финал двух диктаторов. Я уверен, что Лукашенко это понимает и в этом есть опасность. Он уже понимает, что путь на Запад ему закрыт, а единственным партнером является Путин, который заставляет его вступить в войну против Украины," добавил Гай

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
ЗСУ
26 мартa, 2022 суббота
"Мы будем биться до последнего клочка нашей земли и никогда не признаем Крым или Херсон, или любой другой город не украинский": боец ВСУ о ситуации на Юге
26 мартa, 2022 суббота
"Увидеть Мощун и умереть": ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их
Путін Байден
27 мартa, 2022 воскресенье
Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.19
    Продажа 33.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 мартa
22:04
Британия выделит 3 млн фунтов украинским ученым и приостановит сотрудничество с россиянами
21:47
Российские оккупанты сожгли дом Харчишина
21:22
Зеленский Путин
Процесс окончания войны в Украине затягивает только Путин и его окружение, - Зеленский
21:20
Катар не планирует новых инвестиций в Россию, пока не появится больше "ясности по поводу стабильности", - глава МИД
21:16
Совершенно неаутентичные партии, они курировались ФСБ. Грозев рассказал, как пророссийские политики в Украине "кинули" Кремль на деньги
21:01
Фирташ
Фирташ проиграл очередной суд – его могут выдать США уже 30 марта
20:50
Эксклюзив
Кремль панически боится, что их рабское население узнает правду о войне в Украине, - Огрызко
20:46
Владимир Зеленский
После 24 февраля мы потеряли эмоциональную связь с Россией и ее народом, - Зеленский
20:24
Эксклюзив
Правительство должно готовить законопроект, предусматривающий, что Украина введет санкции против международных компаний, которые дальше ведут бизнес в России, — глава экспертного совета Украинского аналитического центра
20:24
Ракеты Starstreak готовы к размещению в Украине, - министр обороны Британии
20:04
В ответ на санкции РФ конфискует редкие швейцарские часы
19:56
Оккупанты повредили здание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове - Госинспекция ядерного управления
19:55
Роскомнадзор требует от российских СМИ не публиковать интервью, которое они брали у Зеленского
19:55
Эксклюзив
"Свет на несколько часов, дождевая вода для нужд и постоянные обстрелы": журналистка о ситуации в Чернигове
19:30
Российские захватчики массово депортируют население оккупированных территорий Украины, - Денисова
19:28
Эксклюзив
90% мужчин, которых Россия мобилизовала в ОРДЛО, уже погибли в Украине, - Асеев
19:22
Верхушка айсберга. В Европе шокированы масштабом российской агентуры
19:22
Генштаб отмечает риски милитаризации оккупантами зоны отчуждения ЧАЭС
19:14
Эксклюзив
Сегодня происходит тонкая игра, США имеют тактику двух направлений, - Гонгадзе.
19:12
Нужно остановиться, пусть умолкнет оружие и активизируются переговоры ради мира, - Папа Франциск
18:45
Федеральный президент Германии организовал концерт "за свободу и мир" с российскими солистами. Посол Украины отказался от приглашения
18:40
Канада готова помочь странам отказаться от российской нефти
18:39
Волонтеры Rescue Now UA вывезли из Харькова более сотни тяжелобольных людей
18:23
Освобождение Тростянца: российский полковник застрелился, а командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя сняли с должности
18:20
Эксклюзив
Украинцы хотят уничтожать оккупанта и боятся новых минских соглашений от власти, - Жебривский
18:09
Оксана Маркарова
Россия – террористическое государство во главе с военным преступником, - Оксана Маркарова
18:08
Давид Арахамия
В Турции 28-30 марта состоится следующий раунд переговоров, - Арахамия
18:05
Укрзалізниця анонсировала восстановление кольцевого маршрута электрички в Киеве
18:00
Эксклюзив
Сергей Жадан
"Основные эмоции - злоба и открытость": писатель Сергей Жадан о настроениях харьковчан
17:56
Зазомбированная и верит пропаганде: Лучший бомбардир ЧМ по футболу порвал отношения с первой женой из-за войны в Украине
17:44
"Будет много пленных": Украина перешла в маленькое тактическое контрнаступление в некоторых областях - Арестович
17:42
Макрон не поддержал высказывание Байдена о "мяснике" Путине
17:39
8 из 70. Накануне Россия выпустила рекордное количество ракет, но сработала украинская ПВО - The Insider
17:24
Эксклюзив
Украина должна воспользоваться шансом, когда в России рухнет режим, ведь после этого придет новый Путин и снова развяжет войну, - Портников
17:23
Горит 10 тыс. гектаров чернобыльского радиоактивного леса, - Денисова
17:14
В Италии звезды футбола и журналисты сыграют благотворительный матч в поддержку Украины
17:10
После "референдума" страна-оккупант может назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию", - Денисова
16:59
Единоразовую выплату в 6500 грн получили 2,7 млн украинцев - Минцифры
16:55
Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма
16:52
Украина отправила первые партии зерна в Европу по железной дороге
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV