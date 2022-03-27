Лукашенко загнан в угол, что является большой опасностью для Украины, - Гай

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV



“Риск того, что белорусские войска вступят в войну с Украиной, достаточно велик, но по всем опросам их граждане не поддерживают эту войну, а военнослужащие немотивированы воевать против Украины. Это в России за 20 лет пропаганды можно рассказывать о фашистах и бандеровцах. Белорусы не будут подвергаться такой пропаганде. - объяснил Гай



Гай добавил, что многие белорусы сейчас воюют в Украине против России, что может кардинально изменить ситуацию, если войска Беларуси вступят в войну против Украины



“Лукашенко совершил стратегическую ошибку. Он многое наговорил и поддержал Путина. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем финал двух диктаторов. Я уверен, что Лукашенко это понимает и в этом есть опасность. Он уже понимает, что путь на Запад ему закрыт, а единственным партнером является Путин, который заставляет его вступить в войну против Украины," добавил Гай



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