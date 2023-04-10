Лукашенко является слугой двух господ, - исполнительный директор UIF Денисенко
Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, считает, что Лукашенко нужны как Путин, так и Си Цзиньпин, поэтому он будет продолжать балансировать между ними
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Лукашенко является слугой двух господ, Путина и Си Цзиньпина. И мирный план, о котором может говорить Лукашенко - это варианты мирного плана Си Цзиньпина по Украине. По моему мнению, Путин и Лукашенко во время встречи 6 апреля могли говорить о каких-либо конфигурациях китайского мирного плана, а также о том, как Беларусь может играть в эти игры и пробовать влиять на мирные процессы, зависящие от дипломатических возможностей Пекина с одной стороны, а с другой – на что согласится или не согласится Путин", - отметил исполнительный директор Украинского института будущего
Вадим Денисенко отметил, что Си Цзиньпин не может ежедневно встречаться с Путиным, а для этого есть Лукашенко, через которого можно передавать те или иные посилия.
"Лукашенко нужны как Путин, так и Си Цзиньпин, поэтому он будет продолжать играть в слугу двух господ, потому что без российской нефти он не сможет ничего делать. Кроме того, белорусская экономика завязана на Россию, а россияне достаточно легко могут вырубить этот рубильник . Соответственно, Лукашенко нужно балансировать между двумя", - подытожил Денисенко.
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