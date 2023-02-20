Лукашенко высылает польских дипломатов из Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил выслать из страны трех польских дипломатов
Об этом информирует представитель МИД Польши Лукаш Ясина, цитирует издание Onet .
Отмечают, что офицер польской пограничной службы должен покинуть Беларусь до вечера среды. Также, вероятно, вышлют двух польских консулов из Гродно.
Издание отмечает, что польское правительство может принять решение о выдворении беларусских дипломатов с территории Польши.
- С утра субботы, 18 февраля 2023 года, беларусские пограничники не пропускают грузовики из Польши через пункты перехода границы с Литвой и Польшей. Польша обещает идентичную реакцию.
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