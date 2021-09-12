Лукашенко выдвинул Западу ультиматум из-за санкций

Об этом сообщает БелТА .

По словам Лукашенко, он согласится на диалог с Западом только после снятия с Беларуси санкций.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотических людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - сказал Лукашенко.

Он также заверил, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых ограничениях.

Напомним, 9 августа, через год после проведения непризнанных Западом выборов президента в республике Беларусь, США и Канада наложили новые санкции на режим Лукашенко.

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