Лукашенко выдвинул Западу ультиматум из-за санкций
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Западом, пока с Минска не снимут санкции
Об этом сообщает БелТА .
По словам Лукашенко, он согласится на диалог с Западом только после снятия с Беларуси санкций.
"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотических людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - сказал Лукашенко.
Он также заверил, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых ограничениях.
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Напомним, 9 августа, через год после проведения непризнанных Западом выборов президента в республике Беларусь, США и Канада наложили новые санкции на режим Лукашенко.
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