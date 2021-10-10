Лукашенко выдворил из Беларуси сербских олигархов братьев Каричей. Имущество отобрано, - СМИ

Положение Каричей ухудшилось настолько, что по личному распоряжению Лукашенко их выдворили из Минска, передает Еспресо.TV.



Эта тема стала главной для сербских медиа на этой неделе.







Первым новость распространил в своей печатной версии таблоид Serbski telegraf.



Вслед за ним расширенный материал вышел на портале Republika.rs .



Как отмечается, после августовского решения американского правительства Каричи стали один за другим покидать Беларусь, пытаясь забрать с собой "мебель и произведения искусства".



Почувствовав угрозу вывода активов, Лукашенко конфисковал у братьев "недвижимость, в том числе квартиру, в которой они жили, и разрешил вывозить из страны только личные вещи - косметику, одежду, обувь".



Боголюб Карич (на фотографиях вверху), который больше всего занимался белорусскими делами, сейчас находится в Сербии.



По последним данным Минск Euroradio , подрядчики Каричей на ЖК "Минск-Мир" ждут денег уже "второй месяц", что собеседниками радиостанции названо "тревожным звоночком".



Как заявляет по этому поводу первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, причина разрыва отношений между Лукашенко и Каричами кроется в их различных жизненных целях и неодинаковом отношении к Беларуси.



"У бизнеса всегда есть свои интересы, а здесь их интересы не совпадают с интересами банды, которая нами правит", - сказал политик в интервью изданию Bolkunets.info .



Справка



Каричи - очень влиятельный в Сербии семейный клан.



В 1990-х гг. их называли "семья №2", тогда как "семьей №1" были Милошевичи.



Тогда ежегодный оборот их холдинга Astra Group достигал $5 млрд, а Боголюб Карич в течение нескольких месяцев занимал должность министра приватизации в Сербии.



В Беларуси их бизнес пользовался льготными условиями, что давало основания независимым СМИ и аналитикам говорить о коррупционной составляющей.



Во время силового подавления массовых акций протеста в августе 2020 года белорусскому ОМОНу обещали новые квартиры в домах Каричей, а на улицах и в магазинах Минска видели людей в военной форме с шевронами вооруженных формирований Сербии .





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