Лукашенко выдворил из Беларуси сербских олигархов братьев Каричей. Имущество отобрано, - СМИ
После того как 9 августа 2021 года белорусская строительная компания Dana Holdings попала под санкции США, значительно ухудшились отношения между ее владельцами, братьями Драгомиром и Боголюбом Каричами из Сербии, которые годами инвестировали в Беларусь, и самопровозглашенным правителем этой страны Александром Лукашенко
Положение Каричей ухудшилось настолько, что по личному распоряжению Лукашенко их выдворили из Минска, передает Еспресо.TV.
Эта тема стала главной для сербских медиа на этой неделе.
Первым новость распространил в своей печатной версии таблоид Serbski telegraf.
Вслед за ним расширенный материал вышел на портале Republika.rs .
Как отмечается, после августовского решения американского правительства Каричи стали один за другим покидать Беларусь, пытаясь забрать с собой "мебель и произведения искусства".
Почувствовав угрозу вывода активов, Лукашенко конфисковал у братьев "недвижимость, в том числе квартиру, в которой они жили, и разрешил вывозить из страны только личные вещи - косметику, одежду, обувь".
Боголюб Карич (на фотографиях вверху), который больше всего занимался белорусскими делами, сейчас находится в Сербии.
По последним данным Минск Euroradio , подрядчики Каричей на ЖК "Минск-Мир" ждут денег уже "второй месяц", что собеседниками радиостанции названо "тревожным звоночком".
Как заявляет по этому поводу первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, причина разрыва отношений между Лукашенко и Каричами кроется в их различных жизненных целях и неодинаковом отношении к Беларуси.
"У бизнеса всегда есть свои интересы, а здесь их интересы не совпадают с интересами банды, которая нами правит", - сказал политик в интервью изданию Bolkunets.info .
Справка
Каричи - очень влиятельный в Сербии семейный клан.
В 1990-х гг. их называли "семья №2", тогда как "семьей №1" были Милошевичи.
Тогда ежегодный оборот их холдинга Astra Group достигал $5 млрд, а Боголюб Карич в течение нескольких месяцев занимал должность министра приватизации в Сербии.
В Беларуси их бизнес пользовался льготными условиями, что давало основания независимым СМИ и аналитикам говорить о коррупционной составляющей.
Во время силового подавления массовых акций протеста в августе 2020 года белорусскому ОМОНу обещали новые квартиры в домах Каричей, а на улицах и в магазинах Минска видели людей в военной форме с шевронами вооруженных формирований Сербии .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное