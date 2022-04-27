Лукашенко вводит смертную казнь за подготовку терактов

Об этом сообщает Белта.

Депутаты палаты представителей поддержали в двух чтениях законопроект, предусматривающий применение смертной казни за покушение на совершение терактов.

По словам спикера палаты Владимира Андрейченко, среди прочего, проект предусматривает смертную казнь за выведение из строя железнодорожных путей и стратегических объектов.

"Пытаясь расшатать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем - выводя из строя железнодорожное оборудование и пути, объекты стратегического значения, подрывая автотранспорт в местах скопления людей", - сказал Андрейченко.

Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. На референдуме 1996 года белорусы проголосовали за сохранение высшей меры наказания.

29 декабря 2021 года председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения смертной казни в РФ .

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