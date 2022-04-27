Лукашенко вводит смертную казнь за подготовку терактов
Белорусский парламент одобрил законопроект, предусматривающий смертную казнь за покушение на совершение теракта
Об этом сообщает Белта.
Депутаты палаты представителей поддержали в двух чтениях законопроект, предусматривающий применение смертной казни за покушение на совершение терактов.
По словам спикера палаты Владимира Андрейченко, среди прочего, проект предусматривает смертную казнь за выведение из строя железнодорожных путей и стратегических объектов.
"Пытаясь расшатать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем - выводя из строя железнодорожное оборудование и пути, объекты стратегического значения, подрывая автотранспорт в местах скопления людей", - сказал Андрейченко.
Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. На референдуме 1996 года белорусы проголосовали за сохранение высшей меры наказания.
- 29 декабря 2021 года председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения смертной казни в РФ .
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