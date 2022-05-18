Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за подготовку терактов

Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко утвердил соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Под новую статью будут попадать акты международного терроризма, в отношении представителя иностранного государства или международной организации; таракты, совершенные организованной группой или с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных, токсичных химических, биологических веществ; покушение на убийство государственных или общественных деятелей; выведение из строя железнодорожных путей и стратегических объектов.

Если раньше смертная казнь не могла быть назначена за приготовление преступлений, то сейчас эти статьи внесены в список исключений. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после опубликования.

Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. На референдуме 1996 года белорусы проголосовали за сохранение высшей меры наказания.

27 апреля белорусский парламент одобрил законопроект , предусматривающий смертную казнь за покушение на совершение теракта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb