Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за подготовку терактов
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон о введении в стране смертной казни за покушение на совершение теракта
Об этом сообщает "Белта".
Лукашенко утвердил соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
Под новую статью будут попадать акты международного терроризма, в отношении представителя иностранного государства или международной организации; таракты, совершенные организованной группой или с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных, токсичных химических, биологических веществ; покушение на убийство государственных или общественных деятелей; выведение из строя железнодорожных путей и стратегических объектов.
Если раньше смертная казнь не могла быть назначена за приготовление преступлений, то сейчас эти статьи внесены в список исключений. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после опубликования.
Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. На референдуме 1996 года белорусы проголосовали за сохранение высшей меры наказания.
- 27 апреля белорусский парламент одобрил законопроект , предусматривающий смертную казнь за покушение на совершение теракта.
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